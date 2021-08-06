Предприятия и ИП задолжали в ФСЗН 12 млн рублей. Работники могут попасть в «пенсионную ловушку»









пишет belmarket.by. Тем временем несколько десятков тысяч белорусов уже попали в пенсионную ловушку, они потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН. Если организации не погасят просроченную задолженность перед ФСЗН, то могут пострадать работники, им не засчитают за этот период страховой стаж, который нужен при назначении пенсии,belmarket.by. Тем временем несколько десятков тысяч белорусов уже попали в пенсионную ловушку, они потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН.





пишет Zerkalo.io. В тексте приведены данные, обнародованные ФСЗН на 1 июля этого года. На момент выхода этого текста некоторые из предприятий, которые значатся в числе должников, могли частично или полностью погасить задолженность, а другие — нарастить. В их число должников попали те, кто задолжал больше 100 рублей,Zerkalo.io.





Число должников по взносам в ФСЗН отличается по регионам. К примеру, в Минской области на 1 июля их насчитывалось 260, а в Витебской — 130.





Среди должников значились, к примеру, «Гомельхлебпром», мебельная фабрика «Свислочь», Борисовский авторемонтный завод, Лиозненский льнозавод, Оршанский комбинат строительных материалов,





В числе тех, кто задолжал в фонд на 1 июля, хватало строительных организаций. В их число попали в том числе филиалы стройтреста № 8 в Бресте , «Передвижная механизированная колонна № 228», (Смолевичский район), «ПМК-73» (Стародорожский район), «Строительное управление-725» (Минский район), «Докшицкая ПМК-52», «СУ № 724» (Оршанский район), «Ушачская ПМК-66».





При этом снизилось число сельхозпредприятий, которые числятся в должниках по страховым взносам.





Напомним, ранее ФСЗН перестал публиковать на сайте размер «просрочки» по страховым взносам по конкретным предприятиям — только список должников. Фонд размещает теперь лишь общую сумму задолженности, по-прежнему не дает информацию по долгам конкретных плательщиков. Ее размещение важно для работников: одно дело, если задолженность незначительная, а другое — если она солидная, что может в будущем грозить потерей части пенсии.





Если организации и ИП не погасят просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники. Трудовой стаж засчитывается при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.





На начало 2020 года в «пенсионную ловушку» попали 43,8 тысячи работников, у них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь про организации, которые работают в обычных условиях, ликвидируемые в общегражданском порядке и признанные банкротами.





При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тысяч работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН, сообщали ранее в Минтруда.