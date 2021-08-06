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Virgin Galactic запустила продажу билетов для путешествий к границе космоса
Источник материала: Партизан
Впервые с 2018 года компания Virgin Galactic запустила продажу билетов на суборбитальные полеты. Начальная цена такого путешествия составляет $450 тыс. Об этом сообщила пресс-служба компании при публикации финансовой отчетности за второй квартал этого года.
©Shutterstock / Fotodom
Первый суборбитальный полет на корабле Unity 23 запланирован уже на конец сентября. По данным на конце июня, около 600 человек подтвердили готовность совершить путешествие к границе космоса,
В июле проект лично испытал сам основатель компании, миллиардер Ричард Брэнсон. 11 июля он совершил полет на космическом аппарате Unity 22. Борт был поднят в небо на высоту около 15 км на самолете Eve. После этого космолет отделился и начал самостоятельный полет. Он достиг высоты 86 км, которую ВВС США считают выше верхних слоев атмосферы Земли, но которая находится ниже линии Кармана. Пассажиры могли на несколько минут отстегнуть ремни и испытать состояние невесомости.
Всего в полете участвовали шесть человек. В составе экипажа, помимо Брэнсона, были два пилота-испытателя, ответственная за исследования, ведущий инженер компании, а также глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.
В мае 2020 года компания успешно провела испытания нового космолета Unity серии SpaceShipTwo. Оно прошло в небе над штатом Нью-Мексико в США.
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Впервые с 2018 года компания Virgin Galactic запустила продажу билетов на суборбитальные полеты. Начальная цена такого путешествия составляет $450 тыс. Об этом сообщила...
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