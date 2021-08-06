ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Virgin Galactic запустила продажу билетов для путешествий к границе космоса

06.08.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Впервые с 2018 года компания Virgin Galactic запустила продажу билетов на суборбитальные полеты. Начальная цена такого путешествия составляет $450 тыс. Об этом сообщила пресс-служба компании при публикации финансовой отчетности за второй квартал этого года.


©Shutterstock / Fotodom

Первый суборбитальный полет на корабле Unity 23 запланирован уже на конец сентября. По данным на конце июня, около 600 человек подтвердили готовность совершить путешествие к границе космоса, пишет в пятницу, 6 августа, Профиль со ссылкой на ТАСС.

В июле проект лично испытал сам основатель компании, миллиардер Ричард Брэнсон. 11 июля он совершил полет на космическом аппарате Unity 22. Борт был поднят в небо на высоту около 15 км на самолете Eve. После этого космолет отделился и начал самостоятельный полет. Он достиг высоты 86 км, которую ВВС США считают выше верхних слоев атмосферы Земли, но которая находится ниже линии Кармана. Пассажиры могли на несколько минут отстегнуть ремни и испытать состояние невесомости.

Всего в полете участвовали шесть человек. В составе экипажа, помимо Брэнсона, были два пилота-испытателя, ответственная за исследования, ведущий инженер компании, а также глава программы подготовки астронавтов Бет Мозес.

В мае 2020 года компания успешно провела испытания нового космолета Unity серии SpaceShipTwo. Оно прошло в небе над штатом Нью-Мексико в США.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые с 2018 года компания Virgin Galactic запустила продажу билетов на суборбитальные полеты. Начальная цена такого путешествия составляет $450 тыс. Об этом сообщила...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сенаторы продолжают работу с гражданами. Куда обращаться белорусам 6 августа и кто проведёт приёмы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by