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В Скиделе задержали 17-летнего продавца психотропов

06.08.2021 10:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Скиделе задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в сбыте наркотиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском РОВД.

Парня задержали во время рейда милиции в Скиделе. В личных вещах у него обнаружили 2 пакетика с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP.

"Наркотики он собирался сбыть двум несовершеннолетним жителям Скиделя. Правоохранители не дали ему довести умысел до конца", - рассказали в милиции.

Подозреваемый пояснил, что получил наркотики от знакомого из Гродно для личного употребления. Но потом решил перепродать их, чтобы заработать. В милиции пояснили, что сбытчику может грозить до 20 лет лишения свободы.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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"Наркотики он собирался сбыть двум несовершеннолетним жителям Скиделя. Правоохранители не дали ему довести умысел до конца", - рассказали в милиции.
 
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