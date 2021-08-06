В ДТП в Слуцком районе погибли два человека - возбуждено уголовное дело

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в ДТП в Слуцком районе - возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

5 августа около 18.00 по второстепенной дороге в направлении автодороги Р43 в автомобиле Renault ехали трое мужчин: 37-летний дядя и два его племянника 23 и 24 лет. Вблизи деревни Омговичи Слуцкого района водитель не справился с управлением и съехал кювет, где автомобиль врезался в дерево. Следователям еще предстоит выяснить, кто именно находился за рулем транспортного средства.

В результате аварии дядя и его старший племянник от полученных травм скончались на месте происшествия, младший племянник осмотрен врачами и отпущен. По предварительной информации, мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Все они - жители деревни Васильково Слуцкого района.

Следователь и специалист УГКСЭ по Минской области провели осмотр места происшествия. Зафиксирована следовая картина, назначен ряд экспертных исследований.

По факту произошедшего Слуцкий районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) УК.-0-