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На реке Лошица в Минске обнаружено маслянистое пятно
Источник материала: БT
Специалисты выясняют причину загрязнения реки Лошица в Минске. Накануне днем инспекторы природоохраны сообщили спасателям о маслянистом пятне на воде в районе частного сектора микрорайона Курасовщина. Бойцы МЧС установили боновые заграждения, чтобы удалить пятно.
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Специалисты выясняют причину загрязнения реки Лошица в Минске. Накануне днем инспекторы природоохраны сообщили спасателям о маслянистом пятне на воде в районе...
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