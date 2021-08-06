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Золотовалютные резервы выросли в августе. Одной картинкой

06.08.2021 10:43 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Золотовалютные резервы выросли в августе. Одной картинкой
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

К росту ЗВР по данным регулятора привела в основном покупка Нацбанком валюты на внутреннем рынке, а также ростом цен на золото. В июле выплаты по внешнему долгу составили $427 млн, что в 1,8 раза больше, чем было в июне. До конца года Нацбанком запланирован объем ЗВР не ниже $6 млрд.

Инфографика: Myfin.by

Напомним, самого низкого значения в 2021 году ЗВР достигали 1 марта, опустившись до $6,9 млрд. ЗВР необходимы стране для сглаживания колебаний курса национальной валюты и гарантии выплат по внешнему долгу.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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