Золотовалютные резервы выросли в августе. Одной картинкой

Источник материала: Myfin



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К росту ЗВР по данным регулятора привела в основном покупка Нацбанком валюты на внутреннем рынке, а также ростом цен на золото. В июле выплаты по внешнему долгу составили $427 млн, что в 1,8 раза больше, чем было в июне. До конца года Нацбанком запланирован объем ЗВР не ниже $6 млрд.

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Напомним, самого низкого значения в 2021 году ЗВР достигали 1 марта, опустившись до $6,9 млрд. ЗВР необходимы стране для сглаживания колебаний курса национальной валюты и гарантии выплат по внешнему долгу.