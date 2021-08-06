НОК Беларуси сделал официальное заявление о лишении аккредитаций Артура Шумака и Юрия Моисевича













пишет Прессбол, что это временные меры. На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации. "Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета приняла решение о лишении аккредитации на Играх ХХХII Олимпиады в Токио тренеров белорусской команды по легкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака. В заявлении МОК отмечается,Прессбол, что это временные меры. На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации.





Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь подтверждает данную информацию, и в ближайшее время тренеры вернутся в Минск . Вместе с тем, они оставляют за собой право обжаловать данное решение.





В свою очередь, мы по-прежнему открыты для продолжения диалога и находимся в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения.





НОК Беларуси в полной мере отстаивает и будет далее защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых", — говорится в сообщении пресс-службы НОК Беларуси.











