Родные белорусской бегуньи Кристины Тимановской посоветовали ей не возвращаться на родину

пишет Голос Америки, что родственники посоветовали ей не возвращаться домой, потому что белорусские СМИ критиковали ее, утверждая, что она психически больна. Белорусская олимпийская бегунья Кристина Тимановская рассказала журналистам,Голос Америки, что родственники посоветовали ей не возвращаться домой, потому что белорусские СМИ критиковали ее, утверждая, что она психически больна.





24-летняя Тимановская в среду вечером прибыла в Варшаву.





Ранее на этой неделе польские власти предоставили ей гуманитарную визу для получения политического убежища после того, как она заявила, что ее пытались вывезти с Олимпиады против ее желания.





Как рассказала спортсменка на пресс-конференции, после того, как она разместила в социальных сетях сообщение с критикой в адрес руководства сборной, тренеры и другие мужчины пришли в ее комнату в Олимпийской деревне, заявив, что у нее «какая-то травма» и ей нужно ехать домой.





Тимановской также сказали, что в противном случае у нее будут проблемы в Беларуси.





По словам девушки, пока она собирала свои вещи, ей позвонила бабушка и посоветовала не возвращаться домой, сказав, что в новостях утверждают, будто у бегуньи проблемы с психикой, и что ее могут отправить в больницу или в тюрьму.





В аэропорту Токио Тимановская обратилась за помощью к японской полиции, переведя просьбу с помощью смартфона.





Тимановская сказала журналистам, что на тот момент еще не решила просить политического убежища.





Муж Тимановской Арсений Зданевич прибыл в Варшаву и встретился с женой в четверг, сообщает Reuters.





Она сказала, что хочет продолжить свою спортивную карьеру и поддерживать свободу в своей стране, и выразила надежду, что ее муж сможет найти работу в Польше.





Зданевич отправился в Украину в понедельник сразу после того, как его жена попросила убежища в польском посольстве, сообщает Reuters.





«Думаю, он тоже был в шоке, – сказала Тимановская. – Я не знала, что он уезжает из Беларуси... Он позвонил мне, когда уже был в пути».