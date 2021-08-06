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Родные белорусской бегуньи Кристины Тимановской посоветовали ей не возвращаться на родину
Источник материала: Партизан
Бабушка спортсменки предупредила, что по возвращении ее могут отправить в больницу или тюрьму.
Белорусская олимпийская бегунья Кристина Тимановская рассказала журналистам,
24-летняя Тимановская в среду вечером прибыла в Варшаву.
Ранее на этой неделе польские власти предоставили ей гуманитарную визу для получения политического убежища после того, как она заявила, что ее пытались вывезти с Олимпиады против ее желания.
Как рассказала спортсменка на пресс-конференции, после того, как она разместила в социальных сетях сообщение с критикой в адрес руководства сборной, тренеры и другие мужчины пришли в ее комнату в Олимпийской деревне, заявив, что у нее «какая-то травма» и ей нужно ехать домой.
Тимановской также сказали, что в противном случае у нее будут проблемы в Беларуси.
По словам девушки, пока она собирала свои вещи, ей позвонила бабушка и посоветовала не возвращаться домой, сказав, что в новостях утверждают, будто у бегуньи проблемы с психикой, и что ее могут отправить в больницу или в тюрьму.
В аэропорту Токио Тимановская обратилась за помощью к японской полиции, переведя просьбу с помощью смартфона.
Тимановская сказала журналистам, что на тот момент еще не решила просить политического убежища.
Муж Тимановской Арсений Зданевич прибыл в Варшаву и встретился с женой в четверг, сообщает Reuters.
Она сказала, что хочет продолжить свою спортивную карьеру и поддерживать свободу в своей стране, и выразила надежду, что ее муж сможет найти работу в Польше.
Зданевич отправился в Украину в понедельник сразу после того, как его жена попросила убежища в польском посольстве, сообщает Reuters.
«Думаю, он тоже был в шоке, – сказала Тимановская. – Я не знала, что он уезжает из Беларуси... Он позвонил мне, когда уже был в пути».
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Бабушка спортсменки предупредила, что по возвращении ее могут отправить в больницу или тюрьму.
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