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«Позорное дело». Политика Николая Козлова приговорили к трем месяцам заключения

06.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Лидера ОГП и члена основного состава Координационного совета обвинили в разглашении данных по уголовному делу.

«Позорное дело». Политика Николая Козлова приговорили к трем месяцам заключения

Фото Радыё Свабода

Николая Козлова приговорили к трем месяцам ареста, сообщает Вясна. Его признали виновным по ч.1 ст. 407 УК за разглашение данных по уголовному делу против КС. Конкретные эпизоды обвинения неизвестны, поскольку суд проходил в закрытом режиме.

Ранее политик несколько раз отказывался давать подписку о неразглашении после допросов в СК, за что его уже привлекали к административной ответственности.

Суд объявили закрытым, несмотря на ходатайства обвиняемого и его адвоката.

— Я считаю, что это дело политически мотивировано, сфабриковано и ставит своей целью просто наказать меня за мою политическую деятельность. Это позорное дело и для следователя, и для прокурора… Ничего секретного мы не рассматриваем. Необходимости в закрытом судебном заседании абсолютно нет, — отметил сам Николай Козлов.

Тем не менее, судья Татьяна Шотик приняла решение закрыть рассмотрение уголовного дела против главы ОГП, обосновывая это тем, что «в материалах уголовного дела содержатся данные предварительного следствия, которые не подлежат разглашению».

 
 
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