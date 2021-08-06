Мать политзаключенного Дудникова: «Ты можешь вызвать врача, и он будет идти три недели. Стоматолога сын ждал 2,5 месяца»

Источник материала: Салiдарнасць

Мама россиянина рассказала об ужасных условиях содержания сына.





В пятницу суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения Егору Дудникову , задержанному в Минске 5 мая.

Напомним, парня обвиняют в «организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и предприятий». Молодому человеку грозит до трех лет тюрьмы. С момента задержания он находится под стражей.

— Не жду ничего хорошего от заседания суда над сыном. Знаю, что следственные мероприятия по нему еще идут, и вероятность того, что его освободят сегодня, ничтожно мала, — призналась мать политзаключенного Юлия Дудникова в эфире канала Дождь .

Она рассказала, что, несмотря на «видео с покаянием» и сотрудничество со следствием, для ее сына никаким образом не смягчили условия содержания.

— Видео с признанием было сделано еще в первые недели его задержания, когда он находился в СИЗО КГБ. Он рассказывал, что его заставили на камеру сказать все эти слова, предварительно выучив их, что он и сделал. У него не было шансов сделать какой-то другой выбор. Там ни у кого нет шансов, там все сознаются и все говорят то, что от них хотят слышать. Но, несмотря на это, сын продолжает до сих пор оставаться под стражей, — сказала мама Егора.

Она также рассказала, в каких условиях находится молодой человек.

— Условия содержания с каждым разом становятся все хуже и хуже. Если сначала у него были более-менее нормальные камеры и сокамерники, то последняя камера, в которой его держат, — просто кошмарная.

Там 13 человек, практически отсутствуют прогулки, антисанитарные условия, жара, ему не разрешают ходить в шортах. В камере есть больные люди.

Эта камера считается транзитной, предназначенной для заключенных с не самым лучшим поведением. Поэтому общая атмосфера гнетущая. Егор замкнулся в себе, практически ни с кем не общается. Он переключился только на чтение и спорт. Старается заниматься, насколько это возможно.

У него начались проблемы с психическим здоровьем , постоянные панические атаки, сонливость, при этом заснуть он не может сутками. Врачей там практически не дождаться. Ты можешь вызвать врача, и он будет идти три недели. Допустим, стоматолога он ждал 2,5 месяца! Представляете, с зубной болью 2,5 месяца! Его при задержании избили и сломали зуб и 2,5 месяца он мучился с дикой зубной болью, — говорит Юлия.

Женщина добавляет, что ей было отказано в свидании с сыном, и что ему по-прежнему не доходят письма.

— Самое страшное, что в последнем письме, которое до нас дошло спустя очень долгое время, он пишет, что ему письма не доходят. Но мы ему пишем постоянно: и я, и его девушка, и его друзья. Говорит, что изредка доходят письма от посторонних людей и это очень тяжело, этот информационный вакуум, когда его не только изолировали от посещения близких людей, но еще и не передают письма. Так и говорят: писем для тебя нет.

Но это не правда! Только я пишу через день, зная, как они плохо доходят. Надеюсь, может, хоть какое-то дойдет. А потом адвокат говорит, что до него не дошло ни одно письмо, — делится мать политзаключенного.

Она говорит, что представители посольства России в Беларуси периодически навещают ее сына, однако у Юлии есть основания не верить тому, о чем они потом рассказывают:

— Они всегда говорят, что у него там все хорошо. Но у меня совершенно другие сведения.