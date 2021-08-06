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В старом русле Днепра в Речице утонул мужчина

06.08.2021 11:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В старом русле Днепра утонул мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.

Информация о случившемся поступила в службу спасения утром 5 августа. Тело мужчины обнаружили в старом русле реки Днепр в Речице по ул. Метизников. Утонувшим оказался неработавший 1978 года рождения.

Работники ОСВОДа достали мужчину из воды.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Информация о случившемся поступила в службу спасения утром 5 августа. Тело мужчины обнаружили в старом русле реки Днепр в Речице по ул. Метизников. Утонувшим...
 
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