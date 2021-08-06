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В старом русле Днепра в Речице утонул мужчина
Источник материала: БелТА
6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В старом русле Днепра утонул мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управление МЧС.
Информация о случившемся поступила в службу спасения утром 5 августа. Тело мужчины обнаружили в старом русле реки Днепр в Речице по ул. Метизников. Утонувшим оказался неработавший 1978 года рождения.
Работники ОСВОДа достали мужчину из воды.-0-
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Информация о случившемся поступила в службу спасения утром 5 августа. Тело мужчины обнаружили в старом русле реки Днепр в Речице по ул. Метизников. Утонувшим...
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