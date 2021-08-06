В Пружанском районе у сельчанина изъяли 20 л самогона и 600 л браги

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе обнаружен и уничтожен мини-завод по производству самогона. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники ГАИ при патрулировании обнаружили мини-завод по производству самогона в лесном массиве вблизи деревни Броды Пружанского района. В специальных емкостях находился ингредиент, готовый к процессу производства алкогольного напитка.

Правоохранители установили, что владельцем имущества является 51-летний местный житель. Мужчина пояснил, что производство наладил с целью личного пользования.

В результате у сельчанина изъято 20 л самогона и 600 л самогонной браги, а также все емкости, находящиеся на территории мини-завода.

Проводится проверка. Назначена экспертиза.-0-



