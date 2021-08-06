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Александр Лукашенко находится с рабочей поездкой в Гродно

06.08.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что глава государства примет участие в торжественном открытии нового моста, который свяжет два спальных микрорайона областного центра и станет частью второй объездной дороги. К слову, мост станет самым высоким сооружением такого типа в стране.

В графике Президента запланировано и совещание с областным активом. В центре внимания – обсуждение актуальной повестки.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что глава государства примет...
 
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