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Приглашение на «Большой разговор с Президентом» получат около 300 человек

06.08.2021 11:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около 1 000 заявок на участие в «Большом разговоре с Президентом» поступило организаторам мероприятия. Их прием завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приглашение на встречу получат порядка 300 человек.

Напомним, уже в предстоящий понедельник, 9 августа, Александр Лукашенко встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора. Ожидается, что глава государства в очередной раз ответит на все волнующие вопросы.

Приглашение на «Большой разговор с Президентом» получат около 300 человек

Встреча во Дворце Независимости будет транслироваться в прямом эфире белорусского телевидения. Начало – в 11:00.

 
 
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Новости Беларуси. Около 1 000 заявок на участие в «Большом разговоре с Президентом» поступило организаторам мероприятия. Их прием завершен, сообщили в программе...
 
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