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Шендерович: «Лукашенко – наша машина времени»

06.08.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Шендерович: «Лукашенко – наша машина времени»
Картинка носит иллюстративный характер
Российский публицист – о событиях в Беларуси и параллелях.

– Лукашенко – наша машина времени, – рассуждает Виктор Шендерович в эфире Эха Москвы. – Лукашенко можно рассматривать как оберег, условно говоря, в том смысле, что посмотрите, как это ужасно. Ахнуть и отбежать подальше.

Для нас это именно так. Ребята, вы же видите, мы же туда не хотим. Давайте отбежим подальше.


Но для Путина и компании это полигон — о, вот так можно. Так можно, как было в прошлом году в Беларуси. Значит можно эскадроны смерти, можно просто замолотить физически, можно пытать. Можно Окрестина. Можно судить Марию Колесникову. Которую ты пытался выпихнуть, она не позволила. Дать ей 10 лет тюрьмы. Все можно. И мир съест.

И на белорусском полигоне Путин очень внимательно смотрит и потирает руки. Так можно. Это можно с нами, разумеется.
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Но для Путина и компании это полигон — о, вот так можно.
 
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