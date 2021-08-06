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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шендерович: «Лукашенко – наша машина времени» Но для Путина и компании это полигон — о, вот так можно.

– Лукашенко – наша машина времени, – рассуждаетв эфире. – Лукашенко можно рассматривать как оберег, условно говоря, в том смысле, что посмотрите, как это ужасно. Ахнуть и отбежать подальше.Для нас это именно так. Ребята, вы же видите, мы же туда не хотим. Давайте отбежим подальше.Но для Путина и компании это полигон — о, вот так можно. Так можно, как было в прошлом году в Беларуси. Значит можно эскадроны смерти, можно просто замолотить физически, можно пытать. Можно Окрестина. Можно судить Марию Колесникову. Которую ты пытался выпихнуть, она не позволила. Дать ей 10 лет тюрьмы. Все можно. И мир съест.И на белорусском полигоне Путин очень внимательно смотрит и потирает руки. Так можно. Это можно с нами, разумеется.