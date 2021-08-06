Источник материала: UDF



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«Единственная западноевропейская кредитная организация в Беларуси делает первые выводы из политической ситуации в стране. В будущем Raiffeisen Bank International больше не будет осуществлять международные переводы для «Беларусбанка», — пишет австрийское издание.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Raiffeisen Bank подтвердил введение санкций против финансовой системы режима Лукашенко Руководство банка очень внимательно следит за ситуацией в Беларуси.

Журналистыспросили у всех заинтересованных сторон, так ли это и что подразумевает введение санкций.Die Presse также утверждает, что Raiffeisen ввел такие ограничения из-за санкций против Беларуси.Мы обратились в пресс-службу белорусского-австрийского «Приорбанка», 87,74% акций которого принадлежат банку Raiffeisen, с вопросом, повлияют ли данные санкции на отношения с «Беларусбанком».— «Приорбанк» не комментирует данное решение. За дополнительной информацией рекомендуем обращаться непосредственно в Raiffeisen Bank International, — ответили в пресс-службе.А вот в RBI подтвердили введение «всех применимых санкций для Беларуси», но конкретики дать не смогли из-за банковской тайны.— Из-за австрийского закона о банковской тайне мы не можем давать комментарии по отдельным клиентам. Тем не менее мы можем сделать вам заявление об общей политике RBI в отношении санкций: RBI очень внимательно следит за ситуацией в Беларуси и незамедлительно ввел в действие все применимые санкции. Наши внутренние правила постоянно корректируются с учетом рисков. Эти правила позволяют нам оценивать релевантность санкций с учетом рисков «в каждом конкретном случае» для клиентов и бизнеса, — пояснили Onliner в пресс-службе Raiffeisen Bank International.Также Onliner поинтересовался у «Беларусбанка», что означают данные санкции и отразятся ли они на клиентах банка. В банке отказались комментировать эту ситуацию.Напомним, три банка — «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк» — ранее попали под секторальные санкции Евросоюза.