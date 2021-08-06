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Raiffeisen Bank подтвердил введение санкций против финансовой системы режима Лукашенко

06.08.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Raiffeisen Bank подтвердил введение санкций против финансовой системы режима Лукашенко
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На днях в австрийских СМИ появилась информация, что Raiffeisen Bank International ограничил сотрудничество с государственным «Беларусбанком» из-за санкций против Беларуси. Например, издание Die Presse пишет, что RBI больше не будет осуществлять международные переводы для белорусского госбанка.

Журналисты Onliner спросили у всех заинтересованных сторон, так ли это и что подразумевает введение санкций.

«Единственная западноевропейская кредитная организация в Беларуси делает первые выводы из политической ситуации в стране. В будущем Raiffeisen Bank International больше не будет осуществлять международные переводы для «Беларусбанка», — пишет австрийское издание.


Die Presse также утверждает, что Raiffeisen ввел такие ограничения из-за санкций против Беларуси.

Мы обратились в пресс-службу белорусского-австрийского «Приорбанка», 87,74% акций которого принадлежат банку Raiffeisen, с вопросом, повлияют ли данные санкции на отношения с «Беларусбанком».

— «Приорбанк» не комментирует данное решение. За дополнительной информацией рекомендуем обращаться непосредственно в Raiffeisen Bank International, — ответили в пресс-службе.


А вот в RBI подтвердили введение «всех применимых санкций для Беларуси», но конкретики дать не смогли из-за банковской тайны.

— Из-за австрийского закона о банковской тайне мы не можем давать комментарии по отдельным клиентам. Тем не менее мы можем сделать вам заявление об общей политике RBI в отношении санкций: RBI очень внимательно следит за ситуацией в Беларуси и незамедлительно ввел в действие все применимые санкции. Наши внутренние правила постоянно корректируются с учетом рисков. Эти правила позволяют нам оценивать релевантность санкций с учетом рисков «в каждом конкретном случае» для клиентов и бизнеса, — пояснили Onliner в пресс-службе Raiffeisen Bank International.

Также Onliner поинтересовался у «Беларусбанка», что означают данные санкции и отразятся ли они на клиентах банка. В банке отказались комментировать эту ситуацию.

Напомним, три банка — «Беларусбанк», «Белагропромбанк» и «Белинвестбанк» — ранее попали под секторальные санкции Евросоюза.
 
 
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Руководство банка очень внимательно следит за ситуацией в Беларуси.
 
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