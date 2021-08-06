|
Утром 6 августа дешевеют доллар, российский рубль и евро
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Предыдущие три дня валютная корзина дорожала. Суммарное укрепление за это время составило 0,92%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По данным
Курс доллара опустился на 0,0036 BYN до 2,5212 BYN/USD и оставил максимум за 15 дней.
Доллар дорожал предыдущие три дня, его стоимость за это время выросла на 0,0280 BYN.
Курс евро упал на 0,0054 BYN до 2,9832 BYN/EUR, а вчерашние торги европейская валюта завершила на максимуме почти за три недели.
Курс российского рубля снижается второй день. Сегодня утром он сдал назад ещё на 0,0029 BYN до 3,4489 BYN/100 RUB.
Московская биржа
За сутки позиции российского рубля практически не изменились. Доллар подешевел на 2 копейки, евро на 10 копеек.
Утром в Москве за доллар на бирже давали 73,13 российских рублей, а за евро 86,52 российских рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доллар дорожал предыдущие три дня, его стоимость за это время выросла на 0,0280 BYN.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)