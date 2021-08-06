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Утром 6 августа дешевеют доллар, российский рубль и евро

06.08.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Утром 6 августа дешевеют доллар, российский рубль и евро
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Все валюты дешевеют к белорусскому рублю в начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу 6 августа. Стоимость валютной корзины снижается на 0,10%.

Предыдущие три дня валютная корзина дорожала. Суммарное укрепление за это время составило 0,92%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:12:

Курс доллара опустился на 0,0036 BYN до 2,5212 BYN/USD и оставил максимум за 15 дней.

Доллар дорожал предыдущие три дня, его стоимость за это время выросла на 0,0280 BYN.

Курс евро упал на 0,0054 BYN до 2,9832 BYN/EUR, а вчерашние торги европейская валюта завершила на максимуме почти за три недели.

Курс российского рубля снижается второй день. Сегодня утром он сдал назад ещё на 0,0029 BYN до 3,4489 BYN/100 RUB.

Московская биржа


За сутки позиции российского рубля практически не изменились. Доллар подешевел на 2 копейки, евро на 10 копеек.

Утром в Москве за доллар на бирже давали 73,13 российских рублей, а за евро 86,52 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар дорожал предыдущие три дня, его стоимость за это время выросла на 0,0280 BYN.
 
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