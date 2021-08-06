Источник материала: UDF



Фото: Facebook

пишет

«Я считаю, что это дело политически мотивированное, сфабрикованное и ставит своей целью просто наказать меня за мою политическую деятельность. Это позорное дело и для следователя, который вел его, и для прокурора, который знакомился с этим делом, которое, тем не менее, находится в суде. Ничего секретного мы не рассматриваем. Необходимости в закрытом судебном заседании абсолютно нет», — сказал Козлов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лидера ОГП Козлова осудили на три месяца ареста — за разглашение неизвестных сведений по «делу КС» Суда над политиком начался 3 августа.

Суда над Николаем Козловым начался 3 августа. Политик заявил отвод судье, который она не удовлетворила. После этого прокурор ходатайствовал о проведении процесса в закрытом режиме. Судья запрос удовлетворила, поэтому неизвестно, в чем именно обвиняли Козлова. Обвиняемый выступил против закрытия процесса.Решение закрыть суд Шотик обосновала тем, что «в материалах уголовного дела содержатся данные предварительного следствия, которые не подлежат разглашению».Сегодня суд завершился, судья назначила Козлову по ч. 1 ст. 407 УК три месяца ареста — именно такое наказание запрашивал прокурор