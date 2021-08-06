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Лидера ОГП Козлова осудили на три месяца ареста — за разглашение неизвестных сведений по «делу КС»

06.08.2021 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лидера ОГП Козлова осудили на три месяца ареста — за разглашение неизвестных сведений по «делу КС»
Фото: Facebook
В суде Ленинского района завершился процесс над главой Объединенной гражданской партии Николаем Козловым, пишет «Вясна». Политика признали виновным в разглашении сведений по уголовному делу против Координационного совета, однако конкретные эпизоды обвинения неизвестны, так как суд прошел в закрытом режиме. Ранее Козлов после допросов в СК несколько раз отказывался дать подписку о неразглашении, за это его привлекали к административной ответственности.

Суда над Николаем Козловым начался 3 августа. Политик заявил отвод судье Татьяне Шотик, который она не удовлетворила. После этого прокурор ходатайствовал о проведении процесса в закрытом режиме. Судья запрос удовлетворила, поэтому неизвестно, в чем именно обвиняли Козлова. Обвиняемый выступил против закрытия процесса.


«Я считаю, что это дело политически мотивированное, сфабрикованное и ставит своей целью просто наказать меня за мою политическую деятельность. Это позорное дело и для следователя, который вел его, и для прокурора, который знакомился с этим делом, которое, тем не менее, находится в суде. Ничего секретного мы не рассматриваем. Необходимости в закрытом судебном заседании абсолютно нет», — сказал Козлов.


Решение закрыть суд Шотик обосновала тем, что «в материалах уголовного дела содержатся данные предварительного следствия, которые не подлежат разглашению».

Сегодня суд завершился, судья назначила Козлову по ч. 1 ст. 407 УК три месяца ареста — именно такое наказание запрашивал прокурор Вадим Лалуа.
 
 
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