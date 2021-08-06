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Лидер ОГП осужден на 3 месяца ареста за разглашение данных следствия

06.08.2021 11:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти приговорили лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова к трем месяцам ареста за разглашение данных следствия по делу Координационного совета.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», «конкретные эпизоды обвинения неизвестны, поскольку суд проходил в закрытом режиме».

Ранее Козлов несколько раз отказывался давать подписку о неразглашении после допросов в СК по делу против Координационного совета. За это его привлекали к административной ответственности. Судья назначила Козлову максимальное наказание по данной статье.

«Я считаю, что это дело политически мотивированное, сфабриковано и направлено на то, чтобы просто наказать меня за мою политическую деятельность. Это позорное дело как для следователя, который его вел, так и для прокурора, который знакомился с этим делом, которое, тем не менее находится в суде», - заявил сам Козлов.

«Ничего секретного я не выдал», - утверждает политик.

 
 
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Белорусские власти приговорили лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова к трем месяцам ареста за разглашение данных следствия по делу...
 
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