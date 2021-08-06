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Газпром сокращает транзит газа через Беларусь, взвинчивая цены в Европе

06.08.2021 11:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Газпром продолжает сокращать поставки по трубопроводу «Ямал-Европа», который качает газ с севера Западной Сибири через Беларусь и Польшу в ФРГ.

С 84 млн кубометров в сутки в прошлую пятницу, прокачка упала до 55 млн в понедельник, а в четверг рухнула еще вдвое.

Как сообщает «Интерфакс», поставки газа сократились с 2,1 млн кубометров в час до 1 млн кубов. На этом уровне, сниженном в 3,5 раза относительно прокачки конца июля, объемы стабилизировались.

Резкий спад, сокративший объемы до трети мощности газопровода, произошел после того, как стало известно об аварии на заводе под Новым Уренгоем в Ямало-Ненецком автономном округе, отмечает finanz.ru.

На крупнейшем предприятии «Газпрома» по переработке углеводородного сырья, которое входит в Уренгойский газодобывающий комплекс и снабжается сырьем с месторождений Надым-Пур-Тазовского региона, в четверг ночью произошел пожар на установке деэтанизации конденсата. Официально «Газпром» не комментировал сокращение прокачки и не уведомлял потребителей о форс-мажоре.

Дальнейшее сокращение российских поставок стало новым ударом для европейского рынка газа, который переживает ценовой взрыв и ставит ЕС на грань энергетического шока.

Цена фьючерсов на газ на бирже ICE, привязанных к спотовым котировкам крупнейшего нидерландского хаба TTF, по итогам торгов в четверг достигла 527 долларов за тысячу кубометров (по контрактам с поставкой в октябре). Дороже 500 долларов теперь стоит газ на все месяцы 2021 года и январь 2022-го.

Снижения до 446 долларов рынок, согласно фьючерсным котировкам, ждет лишь в следующей весной, тогда как контракты на лето-2022 торгуются около 320 долларов за тысячу кубов.

Взлет газа уже взвинтил цены на электроэнергию, и в лидерах Испания, где киловатт-час стоит для потребителей вдвое дороже, чем год назад.

В Британии энергетический регулятор Ofgem разрешил с пятницы поднять тарифы на 10% - максимальную величину за всю историю ценовых ограничений, введенного в 2019 году для защиты британских домохозяйств от дефолтных тарифов.

 
 
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Газпром продолжает сокращать поставки по трубопроводу «Ямал-Европа», который качает газ с севера Западной Сибири через Беларусь и Польшу в ФРГ.
 
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