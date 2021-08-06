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К Чижу снова приходили судебные исполнители

06.08.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Они осмотрели территорию участка, на котором стоит его дом, однако в коттедж так и не попали.

К Чижу снова приходили судебные исполнители
Это уже не первая попытка судебных исполнителей войти в дом Чижа. Вот что говорил “Народной Воле” по этому поводу адвокат Михаил Макаров.

«Вступило в законную силу решение суда Центрального района города Минска о принудительном вскрытии дома Чижа в Логожеске, – объясняет адвокат. – Все это происходит в рамках взыскания долга, который причитается Николаю Чукисову. Сумма долга – около 300 тысяч белорусских рублей – это по исполнительному производству 2019 года, но все длится по сей день».

Адвокаты Юрия Чижа пытались обжаловать решение суда, но безуспешно – оно вступило в законную силу.

В минувшую пятницу, 30 июля, судебные исполнители снова попытались войти в дом Чижа. И даже дошли до него, открыли ворота. Однако на этом все и закончилось. Как рассказали «Народной Воле» очевидцы событий, «сторона должника подала жалобу на действия судебного исполнителя».

«Видимо, должника и его представителей не надлежащим образом известили, поэтому судебные исполнители отказались от продолжения действий в этот день – они перенесены на иную дату», – пояснил «Народной Воле адвокат Чукисова.

Если ничего не поменяется, то после 13 августа судебные исполнители снова намерены попасть в дом Чижа, чтобы все-таки взыскать с него долг.

Официальных новостей по уголовному делу основателя кампании «Трайпл» по-прежнему нет – КГБ молчит, а Юрий Александрович находится под стражей.
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Они осмотрели территорию участка, на котором стоит его дом, однако в коттедж так и не попали.
 
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