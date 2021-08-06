|
За четверг пограничники Литвы задержали двоих нелегальных мигрантов из Беларуси
Источник материала: Партизан
За четверг, 5 августа, литовские пограничники задержали только двоих нелегальных мигрантов из Беларуси.
Граница Литвы и Беларуси / Reuters
А обратно в нашу страну вернули более 100. Число мигрантов снизилось после решения Литвы разворачивать мигрантов в сторону Беларуси и направлять их в официальные пункты пограничного контроля.
Литва с 3 августа возвращает в Беларусь задержанных нелегальных мигрантов,
В ответ Александр Лукашенко запретил пускать мигрантов обратно в Беларусь. В интернете появилось видео, как белорусские силовики со щитами отгоняют мигрантов в сторону литовской границы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За четверг, 5 августа, литовские пограничники задержали только двоих нелегальных мигрантов из Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)