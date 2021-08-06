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Николаю Козлову присудили три месяца ареста
Источник материала: Партизан
Лидера Объединённой гражданской партии Николая Козлова осудили на три месяца ареста за "разглашение данных следствия" (ч. 1 ст. 407 УК), сообщают правозащитники лишенного аккредитации ПЦ "Весны".
Приговор вынесла судья Татьяна Шотик,
Козлова допрашивали в Следственном комитете по "делу Координационного совета", в который он входит. Экс-милиционер отказывался давать подписку о неразглашении и рассказывал журналистам, как проходили допросы.
Суд над лидером ОГП проходил в закрытом режиме.
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Лидера Объединённой гражданской партии Николая Козлова осудили на три месяца ареста за "разглашение данных следствия" (ч. 1 ст. 407 УК), сообщают правозащитники...
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