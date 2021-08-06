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Николаю Козлову присудили три месяца ареста

06.08.2021 11:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидера Объединённой гражданской партии Николая Козлова осудили на три месяца ареста за "разглашение данных следствия" (ч. 1 ст. 407 УК), сообщают правозащитники лишенного аккредитации ПЦ "Весны".

Николаю Козлову присудили три месяца ареста
Приговор вынесла судья Татьяна Шотикпишет Еврорадио. Три месяца ареста — максимальное наказание по статье, по которой судили Козлова.

Козлова допрашивали в Следственном комитете по "делу Координационного совета", в который он входит. Экс-милиционер отказывался давать подписку о неразглашении и рассказывал журналистам, как проходили допросы.

Суд над лидером ОГП проходил в закрытом режиме.
 
 
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Лидера Объединённой гражданской партии Николая Козлова осудили на три месяца ареста за "разглашение данных следствия" (ч. 1 ст. 407 УК), сообщают правозащитники...
 
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