Николаю Козлову присудили три месяца ареста

Татьяна Шотик, пишет Еврорадио. Три месяца ареста — максимальное наказание по статье, по которой судили Козлова. Приговор вынесла судьяЕврорадио. Три месяца ареста — максимальное наказание по статье, по которой судили Козлова.





Козлова допрашивали в Следственном комитете по "делу Координационного совета", в который он входит. Экс-милиционер отказывался давать подписку о неразглашении и рассказывал журналистам, как проходили допросы.





Суд над лидером ОГП проходил в закрытом режиме.