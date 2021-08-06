Иван Литвинович: Мама все время заставляла меня ходить в спортзал

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский спортсмен завоевал золотую медаль в прыжках на батуте на Олимпиаде в Токио. О том, как он шел к этой победе, легкоатлет Иван Литвинович рассказал в эфире телеканала «МИР 24».

- Каково это – получить первую медаль в сборной и первую личную медаль на таких соревнованиях?

Иван Литвинович: Это неожиданно, приятно – такие эмоции я испытываю в данный момент.

- Цель достигнута?

Игры престолов Победы и провалы Российской империи на Олимпиаде Иван Литвинович: Да, я хотел олимпийское «золото», больше хотел повторить путь Владислава Гончарова, тоже хотел стать олимпийским чемпионом.

- Это ваш вдохновитель?

Иван Литвинович: Да, когда я пришел в команду к Ольге Анатольевне Власовой, я вдохновлялся, восхищался и равнялся на него.

- Победу вы посвятили бабушке. Почему именно ей?

Иван Литвинович: Я часто у нее проводил время, когда приезжал, она меня поддерживала, смотрела соревнования, переживала.

- Как давно вы в этом спорте?

Иван Литвинович: В прыжки на батуте я пришел с восьми лет, а так в зале – с двух месяцев мама привела.

- Сколько вы уже занимаетесь?

Иван Литвинович: Батутом достаточно долго, в спорте – всю жизнь, 15 – 16 лет. Я считаю профессиональную карьеру именно с прихода Ольги Анатольевны – с 2016 года, пятый год пошел.

- Появились какие-то секреты, как правильно настроиться на соревнования, подготовиться психологически?

Иван Литвинович: Психологически помогает настроиться наш психолог – Ирина Владимировна, с ней работали достаточно долго, и сам уже потихоньку начинаю понимать сейчас, как можно настраиваться. Опыт приходит.

- Насколько важна для спортсмена психологическая подготовка к таким большим международным соревнованиям?

Иван Литвинович: Это один из главных факторов всей подготовки, потому что психологический настрой – это очень важно. Если ты не будешь настроен, можно и потеряться в этой атмосфере, не выполнить свои упражнения.

- Профессиональный психолог нужен обязательно?

Иван Литвинович: Без него не обойтись.

- Знали ли вы раньше своих соперников?

Иван Литвинович: Первый раз я познакомился со своими соперниками на Чемпионате мира в Санкт-Петербурге в 2018 году, был удивлен, потому что я перешел из юниоров в старшую группу, и там класс и мастерство отличались. На протяжении трех лет я уже представлял, на что они способны.

- Просматривали видео? Как-то готовились по-особенному?

Иван Литвинович: Нет, такого не было. Просматривал Олимпиады, интересовался, что и как будет происходить. Кто на что способен? Нет, я до этого знал. Скорее, просто мне была интересна организация.

- Олимпиаду откладывали на год, это накладывало отпечаток на состояние спортсменов?

Иван Литвинович: Мне кажется, на некоторых спортсменах это сказалось, потому что они были готовы, наверное, лучше на тот момент. По мне – лучше, что перенесли на год, я сумел подготовиться лучше, и коэффициент возрос, намного стал сильнее.

- Отсутствие зрителей в зале мешало или помогало?

Иван Литвинович: Не мешало. Когда ты выполняешь прыжок, ты об этом не думаешь. Возможно, до этого, я бы выходил в зал и расплылся бы в этой атмосфере, но а сейчас не было зрителей, я был уже готов, настроен именно на свою работу.

- Поддержка не требуется?

Иван Литвинович: Конечно, она нужна. Поддерживала тренер, друзья, но больше тренер поддерживала, направляла.

- Говорят, что прыжки на батуте – один из самых объективных видов спорта, потому что результат фиксирует компьютер, то есть засудить невозможно?

Иван Литвинович: Нет, почему. В техническом плане сам человек оценку выставляет, компьютер только высоту перемещения, человеческий фактор тоже есть, можно придраться.

- Какие качества важны в этой дисциплине?

Иван Литвинович: Выносливость, смелость, координация, терпение.

- Над чем приходится больше всего работать?

Иван Литвинович: В моем случае, мне приходится именно терпеть, потому что у меня большая высота, я тороплюсь иногда в элементах, из-за этого не могу закончить свое упражнение. Если бы ждал сетку этого толчка, то я бы, наверное, выигрывал практически все, хотя не факт. Стоял бы на пьедестале – это точно.

- Были ли у вас травмы?

Иван Литвинович: Как и в любом виде спорта, травмы – это нормально. Да, были травмы, и серьезные. Без этого никуда.

- Как вы пришли в этот спорт?

Иван Литвинович: Могу сказать со слов своей мамы, что в вилейскую команду не хватало одного человека для выступления, и тренер мой первый – Петр Иванович – попросил маму, чтобы я выступил. Меня подготовили буквально за неделю, и я выступил, и увлекся этим.

- Ваша мама стала главной причиной? Она же – тренер по прыжкам на батуте?

Иван Литвинович: Нет, она тренер по акробатике. Но это главная причина. Если бы не она, я, возможно, закончил бы со спортом. Она меня все время заставляла ходить в зал.

- Какие планы? Будете еще раз отбираться на Олимпиаду?

Иван Литвинович: Хотелось бы, но я так далеко в будущее не заглядывал. Еще отобраться туда надо.

- Продолжать намерены?

Иван Литвинович: Да.