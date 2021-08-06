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Иван Литвинович: Мама все время заставляла меня ходить в спортзал
06.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский спортсмен завоевал золотую медаль в прыжках на батуте на Олимпиаде в Токио. О том, как он шел к этой победе, легкоатлет Иван Литвинович рассказал в эфире телеканала «МИР 24».
- Каково это – получить первую медаль в сборной и первую личную медаль на таких соревнованиях?
Иван Литвинович: Это неожиданно, приятно – такие эмоции я испытываю в данный момент.
- Цель достигнута?
- Это ваш вдохновитель?
Иван Литвинович: Да, когда я пришел в команду к Ольге Анатольевне Власовой, я вдохновлялся, восхищался и равнялся на него.
- Победу вы посвятили бабушке. Почему именно ей?
Иван Литвинович: Я часто у нее проводил время, когда приезжал, она меня поддерживала, смотрела соревнования, переживала.
- Как давно вы в этом спорте?
Иван Литвинович: В прыжки на батуте я пришел с восьми лет, а так в зале – с двух месяцев мама привела.
- Сколько вы уже занимаетесь?
Иван Литвинович: Батутом достаточно долго, в спорте – всю жизнь, 15 – 16 лет. Я считаю профессиональную карьеру именно с прихода Ольги Анатольевны – с 2016 года, пятый год пошел.
- Появились какие-то секреты, как правильно настроиться на соревнования, подготовиться психологически?
Иван Литвинович: Психологически помогает настроиться наш психолог – Ирина Владимировна, с ней работали достаточно долго, и сам уже потихоньку начинаю понимать сейчас, как можно настраиваться. Опыт приходит.
- Насколько важна для спортсмена психологическая подготовка к таким большим международным соревнованиям?
Иван Литвинович: Это один из главных факторов всей подготовки, потому что психологический настрой – это очень важно. Если ты не будешь настроен, можно и потеряться в этой атмосфере, не выполнить свои упражнения.
- Профессиональный психолог нужен обязательно?
Иван Литвинович: Без него не обойтись.
- Знали ли вы раньше своих соперников?
Иван Литвинович: Первый раз я познакомился со своими соперниками на Чемпионате мира в Санкт-Петербурге в 2018 году, был удивлен, потому что я перешел из юниоров в старшую группу, и там класс и мастерство отличались. На протяжении трех лет я уже представлял, на что они способны.
- Просматривали видео? Как-то готовились по-особенному?
Иван Литвинович: Нет, такого не было. Просматривал Олимпиады, интересовался, что и как будет происходить. Кто на что способен? Нет, я до этого знал. Скорее, просто мне была интересна организация.
- Олимпиаду откладывали на год, это накладывало отпечаток на состояние спортсменов?
Иван Литвинович: Мне кажется, на некоторых спортсменах это сказалось, потому что они были готовы, наверное, лучше на тот момент. По мне – лучше, что перенесли на год, я сумел подготовиться лучше, и коэффициент возрос, намного стал сильнее.
- Отсутствие зрителей в зале мешало или помогало?
Иван Литвинович: Не мешало. Когда ты выполняешь прыжок, ты об этом не думаешь. Возможно, до этого, я бы выходил в зал и расплылся бы в этой атмосфере, но а сейчас не было зрителей, я был уже готов, настроен именно на свою работу.
- Поддержка не требуется?
Иван Литвинович: Конечно, она нужна. Поддерживала тренер, друзья, но больше тренер поддерживала, направляла.
- Говорят, что прыжки на батуте – один из самых объективных видов спорта, потому что результат фиксирует компьютер, то есть засудить невозможно?
Иван Литвинович: Нет, почему. В техническом плане сам человек оценку выставляет, компьютер только высоту перемещения, человеческий фактор тоже есть, можно придраться.
- Какие качества важны в этой дисциплине?
Иван Литвинович: Выносливость, смелость, координация, терпение.
- Над чем приходится больше всего работать?
Иван Литвинович: В моем случае, мне приходится именно терпеть, потому что у меня большая высота, я тороплюсь иногда в элементах, из-за этого не могу закончить свое упражнение. Если бы ждал сетку этого толчка, то я бы, наверное, выигрывал практически все, хотя не факт. Стоял бы на пьедестале – это точно.
- Были ли у вас травмы?
Иван Литвинович: Как и в любом виде спорта, травмы – это нормально. Да, были травмы, и серьезные. Без этого никуда.
- Как вы пришли в этот спорт?
Иван Литвинович: Могу сказать со слов своей мамы, что в вилейскую команду не хватало одного человека для выступления, и тренер мой первый – Петр Иванович – попросил маму, чтобы я выступил. Меня подготовили буквально за неделю, и я выступил, и увлекся этим.
- Ваша мама стала главной причиной? Она же – тренер по прыжкам на батуте?
Иван Литвинович: Нет, она тренер по акробатике. Но это главная причина. Если бы не она, я, возможно, закончил бы со спортом. Она меня все время заставляла ходить в зал.
- Какие планы? Будете еще раз отбираться на Олимпиаду?
Иван Литвинович: Хотелось бы, но я так далеко в будущее не заглядывал. Еще отобраться туда надо.
- Продолжать намерены?
Иван Литвинович: Да.
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Обладатель золотой медали в прыжках на батуте рассказал, как шел к победе на Олимпиаде.
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