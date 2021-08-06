Пять лет колонии в условиях поселения - в Гомеле вынесли приговор виновнику ДТП с гибелью девочки

Источник материала: БелТА

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Суд Центрального района Гомеля вынес приговор по уголовному делу о резонансном ДТП, в котором погибла 6-летняя девочка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в суде.

Смертельная авария произошла в начале мая этого года. В совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 УК, обвинялся 19-летний гомельчанин. Как сообщалось, молодой человек ехал на автомобиле Citroen по ул.Советской, на красный сигнал светофора выехал на пересечение с ул.Крестьянской и столкнулся с автомобилем Nissan. Затем Citroen в неуправляемом заносе выехал на тротуар и сбил двух малолетних пешеходов. Шестилетняя девочка скончалась, ее брата после осмотра медики отпустили домой.

Суд признал молодого человека виновным по ч.2 ст. 317. Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения. На пять лет его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспорта.

Также суд постановил взыскать в качестве возмещения морального вреда Br100 тыс. и Br50 тыс. потерпевшим - маме и бабушке погибшей девочки. Иск был предъявлен юрлицам - владельцам автомобилей, участвовавших в ДТП.-0-