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Упасть с 8 этажа и остаться жить – это чудо. Через 3 недели после падения малыш из Гомеля уже сам бегает
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не иначе как чудом называют историю полуторагодовалого Николая гомельские врачи. 17 июля в скорую помощь поступило сообщение: малыш выпал из окна восьмого этажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В тяжелейшем состоянии ребенок был доставлен в реанимационное отделение Гомельской областной детской клинической больницы. Медики, имея в своем распоряжении необходимое современное оборудование, совершили очередное чудо. Спустя три недели после падения малыш самостоятельно бегает и улыбается на камеру. Врачи делают положительные прогнозы.
Оксана Кононенко, мама:
Татьяна Чернышева, заведующая отделением неврологии для новорожденных Гомельской областной детской клинической больницы:
В семье Кононенко Николай младший, четвертый ребенок.
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Упасть с 8 этажа и остаться жить – это чудо. Через 3 недели после падения малыш из Гомеля уже сам бегает
Новости Беларуси. Не иначе как чудом называют историю полуторагодовалого Николая гомельские врачи. 17 июля в скорую помощь поступило сообщение: малыш выпал из окна...
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