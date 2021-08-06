Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

"И пусть никто не сомневается, что мы, белорусы, свои мосты строим в мирное будущее", - подчеркнул глава государства.

"Спасибо, что вы пришли. Не прийти вы не могли, особенно строители: нам надо отчитаться перед страной – деньги на этот мост выделяла вся страна. Благодарю вас еще раз за то, что мы встретились на этом уже, наверное, святом для гродненцев месте", - сказал он.

"Мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить. Я понимал, что без этого моста Гродно задохнется. И бывший ваш губернатор, и нынешний ратовали за то, чтобы побыстрее его восстановить. И спасибо строителям – в рекордно короткий срок (всего полтора года) они создали такое чудо, красивейший мост", - подчеркнул Лукашенко.

Многострадальный мост

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко с третьей попытки все-таки открыл многострадальный мост в Гродно Новый мост собирались открыть в областном центре еще в июле.

По его словам, каждый новый мост – это дорога в будущее.Лукашенко поблагодарил мостростроевцев, руководителей города и области за построенный мост и напомнил, что деньги на новое сооружение собирала вся страна.Он добавил, что без этого моста Гродно задохнулся бы, поскольку Румлевский мост уже не справлялся с имеющейся нагрузкой (более 3 тысяч машин в час - Sputnik).Мост Восточный планировалось открыть 17 июля, однако в тот день на Гродно обрушился ливень, и автомобильная переправа через Неман пришла в негодность буквально в течение получаса.Из-за этого пришлось отменить церемонию открытия, на которой, как ожидалось, должен был присутствовать и Лукашенко.Это было второе ЧП c мостом: в первый раз его размыло 4 июля, тогда оказалась разрушенной и часть дорожного полотна. Председатель Гродненского облисполкомарассказал, что восстановительные работы займут две недели, и новый мост будет открыт в начале августа.Восточный мост через Неман в Гродно теперь один из самых высоких в стране. Его высота – 32 метра над уровнем реки, длина – 240 метров, ширина – 17,5 метра.