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Лукашенко с третьей попытки все-таки открыл многострадальный мост в Гродно

06.08.2021 11:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко с третьей попытки все-таки открыл многострадальный мост в Гродно
Фото: president.gov.by
Белорусы строят свои мосты в мирное будущее, заявил во время открытия автомобильного моста Восточный через реку Неман в Гродно Александр Лукашенко.

По его словам, каждый новый мост – это дорога в будущее.

"И пусть никто не сомневается, что мы, белорусы, свои мосты строим в мирное будущее", - подчеркнул глава государства.


Лукашенко поблагодарил мостростроевцев, руководителей города и области за построенный мост и напомнил, что деньги на новое сооружение собирала вся страна.

"Спасибо, что вы пришли. Не прийти вы не могли, особенно строители: нам надо отчитаться перед страной – деньги на этот мост выделяла вся страна. Благодарю вас еще раз за то, что мы встретились на этом уже, наверное, святом для гродненцев месте", - сказал он.



Он добавил, что без этого моста Гродно задохнулся бы, поскольку Румлевский мост уже не справлялся с имеющейся нагрузкой (более 3 тысяч машин в час - Sputnik).

"Мы собирали деньги со всей страны, чтобы его восстановить. Я понимал, что без этого моста Гродно задохнется. И бывший ваш губернатор, и нынешний ратовали за то, чтобы побыстрее его восстановить. И спасибо строителям – в рекордно короткий срок (всего полтора года) они создали такое чудо, красивейший мост", - подчеркнул Лукашенко.


Многострадальный мост


Мост Восточный планировалось открыть 17 июля, однако в тот день на Гродно обрушился ливень, и автомобильная переправа через Неман пришла в негодность буквально в течение получаса.

Из-за этого пришлось отменить церемонию открытия, на которой, как ожидалось, должен был присутствовать и Лукашенко.

Это было второе ЧП c мостом: в первый раз его размыло 4 июля, тогда оказалась разрушенной и часть дорожного полотна. Председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник рассказал, что восстановительные работы займут две недели, и новый мост будет открыт в начале августа.

Восточный мост через Неман в Гродно теперь один из самых высоких в стране. Его высота – 32 метра над уровнем реки, длина – 240 метров, ширина – 17,5 метра.
 
Теги: Гродно
 
 
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Новый мост собирались открыть в областном центре еще в июле.
 
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