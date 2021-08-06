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НОК Беларуси подтвердил информацию о лишении аккредитации на Олимпиаде тренеров
Источник материала: Навiны
Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси подтвердил информацию о лишении аккредитации на Олимпиаде белорусских тренеров по легкой атлетике.
5 августа дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение о лишении аккредитации на играх ХХХII Олимпиады в Токио тренеров белорусской команды по легкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака, говорится в заявлении НОК. Отмечается, что «это временные меры». «На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации», — заявляет Национальный олимпийский комитет.
НОК сообщает, что в ближайшее время тренеры вернутся в Минск.
«Вместе с тем они оставляют за собой право обжаловать данное решение, — говорится в заявлении. — В свою очередь, мы по-прежнему открыты для продолжения диалога и находимся в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения. НОК Беларуси в полной мере отстаивает и будет далее защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых».
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси подтвердил информацию о лишении аккредитации на Олимпиаде белорусских тренеров по легкой атлетике.
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