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НОК Беларуси подтвердил информацию о лишении аккредитации на Олимпиаде тренеров

06.08.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси подтвердил информацию о лишении аккредитации на Олимпиаде белорусских тренеров по легкой атлетике. 

НОК Беларуси подтвердил информацию о лишении аккредитации на Олимпиаде тренеров
Фото НОК

5 августа дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение о лишении аккредитации на играх ХХХII Олимпиады в Токио тренеров белорусской команды по легкой атлетике Юрия Моисевича и Артура Шумака, говорится в заявлении НОК. Отмечается, что «это временные меры». «На данный момент продолжается процесс разбирательства по текущей ситуации», — заявляет Национальный олимпийский комитет.

НОК сообщает, что в ближайшее время тренеры вернутся в Минск.

«Вместе с тем они оставляют за собой право обжаловать данное решение, — говорится в заявлении. — В свою очередь, мы по-прежнему открыты для продолжения диалога и находимся в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения. НОК Беларуси в полной мере отстаивает и будет далее защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых».

4 августа белорусская бегунья прибыла из Токио через Вену в Варшаву. Посольство Польши в Японии выдало спортсменке гуманитарную визу. Польские власти обещали содействовать продолжению ее спортивной карьеры.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности (BSSFзаявил, что Кристину насильно вывозят из Токио.

В НОК утверждают, что решение было принято «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием» спортсменки. Позже появилась аудиозапись «уговоров» со стороны официальных лиц белорусской делегации, что спортсменка тихо и добровольно покинула Олимпиаду.

Команда Народного антикризисного управления заявила, что уже подключает дипломатические службы стран Евросоюза для предоставления международной защиты спортсменке.

 

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Теги: Минск
 
 
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Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси подтвердил информацию о лишении аккредитации на Олимпиаде белорусских тренеров по легкой атлетике. 
 
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