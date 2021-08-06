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Лидера ОГП Николая Козлова осудили на три месяца ареста

06.08.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов осужден на три месяца ареста по статье о разглашении данных предварительного следствия (ст. 407 Уголовного кодекса). Такое решение вынесла 6 августа судья Ленинского района Минска Татьяна Шотик.

Лидера ОГП Николая Козлова осудили на три месяца ареста

Суд проходил в закрытом режиме.

Как сообщил Козлов БелаПАН, он находится на свободе под подпиской о невыезде до вступления решения в силу.

«У нас есть 10 дней на обжалование приговора. Мы пройдем все до единой инстанции вплоть до международного суда», — заявил он.

По словам лидера ОГП, в стране «торжествует беззаконие». «Дело это абсолютно абсурдное, как и обвинение. Никто не может объяснить, что же я разгласил. Завели четыре тома дела, в которых нет даже намека на преступление. Поэтому считаю это дело политически мотивированным. Меня хотят осудить в любом случае и ищут для этого поводы. И вся система заточена на это», — заявил политик.

По сообщению Генеральной прокуратуры, в декабре 2020 года и январе 2021 года Козлова допрашивали в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному Генпрокуратурой в отношении Светланы Тихановской и иных лиц по «факту совершения умышленных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

В прокуратуре отметили, что следователь предупреждал Козлова о недопустимости разглашения данных предварительного следствия и наступлении за это уголовной ответственности. «Однако обвиняемый сообщил представителям СМИ и иным гражданам о сути его допросов по обстоятельствам уголовного дела, а также передал другие сведения, не подлежавшие разглашению», — подчеркивалось в сообщении.

30 декабря, 5 и 11 января Козлова допрашивали в Следственном комитете в качестве свидетеля в рамках уголовного дела по факту создания Координационного совета по урегулированию политического кризиса. Трижды он отказывался давать подписку о неразглашении. В его отношении составляли административные протоколы, назначали арест на 15 суток, вызывали на беседы в милицию. После одной из них Козлов провел трое суток в ЦИП.

10 марта стало известно, что в отношении лидера ОГП возбудили дело по ч. 1 ст. 407 УК.

 

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Теги: Минск
 
 
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Председатель Объединенной гражданской партии Николай Козлов осужден на три месяца ареста по статье о разглашении данных предварительного следствия (ст. 407...
 
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