«97,4% костей и хрящей» — белорус купил тушенку из цыпленка, но она оказалась совсем не мясной. Что сказал производитель









рассказал редакции Onliner и прислал фото. Изучив этикетку, кости в составе Дмитрий все же нашел. Но, по его словам, пишет Телеграф, состав у тушенки на сайте немного другой. О ситуации онредакции Onliner и прислал фото. Изучив этикетку, кости в составе Дмитрий все же нашел. Но, по его словам,Телеграф, состав у тушенки на сайте немного другой.





Также указано, что товар высшего сорта и соответствует ГОСТ 28589-2014. И все бы ничего, если бы костей в составе было 2,6% от общей массы, но вы посмотрите на их количество. Хотелось бы услышать комментарии производителя: для кого предназначена эта «тушенка»? Для домашних любимцев или все-таки их хозяев?», — спросил мужчина.





Фото читателя Onliner.





Что сказали на мясокомбинате?





Onliner связался с производителем — Молодечненским мясокомбинатом («Велес-мит» — их юридическое название). Там ответили, что проблема им извеснтна, а люди звонят на производство и «жалуются на содержание костей в консервах с цыпленком». Хотя процент закладки мяса в свиных или говяжьих консервах подразумевает мякоть.





«Мы просим обратить внимание на состав. Он прописан ГОСТом: часть туши цыпленка на кости. Люди не обращают на это внимания. По таким же правилам и стандартам работают и другие производители в Беларуси», — отметили на мясокомбинате.





Тогда возникает вопрос, что если «97,4% — это тушка с костями, то что входит в оставшиеся 2,6%. Оказалось, по словам производителя, это «специи: морковь, лавровый лист, соль».





Также на мясокомбинате ответили, делают ли они тушку без костей.





«Теоретически такой продукт можно сделать (уже не по ГОСТу, а по собственным техническим условиям). Но там цена будет космической. Такой продукт покупать никто не будет. Нужно будет сделать ручную обвалку (снять мясо с кости). Если со свининой и говядиной это легко сделать, то с цыпленком — морока», — заявили там.





Количество костей в банке может отличаться: как повезет. «Кому-то может один кусок попасться, кому-то другой. Среднего стандарта по содержанию костей нет», — сообщили на предприятии.





Фото читателя Onliner.





Из-за поступления большого количество вопросов по поводу содержания мяса в тушенке, Молодеченский мясокомбинат заявил, что при заказе следующей партии этикетки изменит дизайн и уточнит на лицевой стороне, что мясо на кости.





«Но процент закладки оставим, все так указывают. На это люди обращают внимание», — подчеркнули его представители.