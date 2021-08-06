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Население в июле впервые в году стало чистым продавцом валюты

06.08.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Июль сложился на валютном рынке в пользу белорусского рубля. При обороте в 8,06 млрд долларов предложение валюты превысило спрос на 411,56 млн долларов. Это самые высокие показатели с января. Впервые за год физлица выступили чистыми продавцами валюты. В целом за семь месяцев участники рынка продали на 638,5 млн долларов больше, чем купили.


Фото: Reform.by

В июле, согласно статистике Нацбанка, население купило 892,1 млн долларов, а продало 939,2 млн долларов. Это максимальный объем продажи валюты физлицами в 2021-м, пишет Reform.by. При этом с марта по июнь население покупало больше 900 млн долларов в месяц. В итоге, впервые в этом году белорусы выступили чистыми продавцами валюты в размере 47,1 млн долларов.

Банки за июль купили 4,15 млрд долларов, а продали — 4,13 млрд. В итоге они стали чистыми покупателями валюты на сумму в 26 млн долларов.

Субъекты хозяйствования-нерезиденты за месяц купили 38,9 млн долларов, а продали — 93,5 млн, выступив, как и ранее, чистыми продавцами в размере 54,6 млн долларов.

Субъекты-резиденты в прошлом месяце купили валюты на 2,13 млрд долларов, а продали — на 2,46 млрд. Они были чистыми продавцами в размере 335,9 млн долларов.

По итогам семи месяцев оборот валютного рынка составил 52,35 млрд долларов.

В целом за январь-июль население пока остается чистым покупателем валюты в размере 410,7 млн долларов, купив ее на 6,2 млрд, а продав — на 5,79 млрд.

Банки за тот же период купили валюты на 27,09 млрд долларов, а продали — на 27,17 млрд долларов, став чистыми продавцами в размере 75,2 млн долларов.

Субъекты-нерезиденты по итогам семи месяцев были чистыми продавцами валюты в размере 312,1 млн долларов, продав ее на 559,2 млн долларов, а купив — на 247,1 млн.

Субъекты-резиденты в январе-июле купили валюты на 14,61 млрд долларов, а продали — на 15,27 млрд долларов. Они были чистыми продавцами в размере 661,8 млн.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Июль сложился на валютном рынке в пользу белорусского рубля. При обороте в 8,06 млрд долларов предложение валюты превысило спрос на 411,56 млн долларов. Это самые...
 
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