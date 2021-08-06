«Я веру: мастацтва змяняе свет!  Сціплымі высілкамі і я далучаюся»

Источник материала: Салiдарнасць

Алесь Пушкин встречает 57-й день рождения за решеткой.





Фото из Facebook художника

Уже четыре месяца живописец-нонконформист находится в неволе. 6 августа Алесю Пушкину исполнилось 57 лет – свой день рождения он проводит не в кругу друзей, а в тюрьме Жодино.

Картина, рыночной ценой в 12 лет

Напомним, 19 марта 2021 года в гродненском «Центре городской жизни» открылась выставка художника «Пушкин в Гродно», на которой был представлен проект росписи залов гродненского Старого замка и произведения разных лет. В их числе – исполненный Пушкиным портрет антисоветского подпольщика Евгения Жихаря с автоматом на плече.

Как заявила прокуратура Гродно, Жихарь «с 1946 года возглавил отряд из бывших полицаев и других предателей, которые на протяжении 9 лет в Поставском районе совершали убийства милиционеров, партийных и государственных должностных лиц, поджоги административных зданий и диверсии на железной дороге». Поэтому прокурор Владимир Клишин 26 марта возбудил уголовное дело против Павла Можейко и Алеся Пушкина за «совершение умышленных действий, направленных на реабилитацию и оправдание нацизма».

Как раз в этот день Алесь Пушкин вернулся из Киева в Минск с выставки белорусских художников «Кожны дзень. Мастацтва, салідарнасьць, супраціў» – и хотя знал о возбужденном деле, оставаться за пределами страны не стал.

Уже ночью 26 марта в его доме и мастерской в деревне Бобр Крупского района прошел обыск: силовики забрали телефоны и технику всех членов семьи, уничтожили картины. А спустя несколько дней, 30 марта, задержали и самого художника на реставрируемом объекте в Жиличах, (при этом накануне Пушкина уволили из ОАО «Белреставрация», где он работал).

Павла Можейко освободили с формулировкой «исчезли основания для задержания», но уголовное дело в отношении него не закрыли, а Центр городской жизни, обвинив в экстремистской деятельности, постановили ликвидировать .

Алесь Пушкин признан политзаключенным, срок содержания под стражей ему продлили как минимум до 30 августа. По обвинению в реабилитации нацизма ему грозит 12 лет лишения свободы.

«Малюю розных бедалаг, жулікаў, бандытаў, злодзеяў…»

О впечатляющей биографии художника, возродившего в современной Беларуси празднование Дня Воли , его мастерской и арт-перформансах , раздражающих власть, «Салідарнасць» рассказывала не раз.

Но в день рождения хочется напомнить еще о другом – об удивительном жизнелюбии и чувстве юмора Алеся Пушкина, его способности не опускать руки в самых сложных ситуациях. Даже вынужденная «арестантская стрижка» в условиях отсутствия гигиены его не слишком расстроила.





Фото из Instagram-группы «Турма»

А еще в апреле живописец основал арт-группу «Турма», для вступления в которую не обязательно быть членом официального союза художников. Условия всего три: отбыть заключение, жить в Беларуси (или сделать сознательный выбор и вернуться из-за границы) и говорить на белорусском. У сообщества даже есть своя страничка в Instagram , где, хоть и не часто, публикуются зарисовки из тюремного быта.

«Шлю Вам малюнак – «Пушкін і ластаўкі», – я чую, як яны лётаюць побач з закратаваным акном, праз якое нічога не бачна – ні прыроды, ні дамоў – толькі чутно: песні ластавак, што в‘юць гнёзды... Жыццё ідзе! Непераможнае...!»

В письмах художник строго наказывает: не пересылать ему ничего из еды, одежды и сигарет. Гораздо нужнее, оказывается, бумага, карандаши и гелевые ручки, которыми рисует портреты сокамерников (в начале июля с Пушкиным находилось 12 человек в одной камере – С.):

«…малюю імі розных бедалаг, жулікаў, бандытаў, злодзеяў, вымагальнікаў, наркаманаў і раздаю ім. І яны, дасылаючы гэтыя партрэты сваім родным, – радуюцца...

Я веру – «Мастацтва Зьмяняе Сьвет!» Вось, гэтымі сьціплымі высілкамі і я далучаюся. Можа, калі яны вернуцца ў вольны сьвет, да людзей, можа, возьмуцца ізноў за старое. А, раптам, убачыўшы на сьцяне свой партрэт, што мастак маляваў іх добрымі, харошымі, прыгожымі людзьмі, вырашаць – да старога жыцьця і былых грахоў вяртаньня няма! І завяжуць!..»

«Сапраўды, тут дрэнна, – отметил Алесь Пушкин в другом письме, но тут же нашел и повод для радости:

– Затое ў новым турыстычным сезоне 2021 года, на пытанне-квест гарадзенскіх экскурсаводаў:

– Бывал ли Пушкин в Гродно?

Правільным адказам будзе:

– Не только бывал-с, но и сиживал-с в тамошней тюрьме за свои сочинительства-с!».

Многие белорусы поддерживают художника: кто-то принял участие в благотворительном сборе, чтобы помочь семье, кто-то присылает посылки и пишет письма. Последних, впрочем, художнику пропускают очень мало, в основном от родных, и те зачастую густо «вымараны цензурой».

Возвращалась также часть писем, адресованных «Алесю Пушкину» – система воспринимает только адресата «по паспорту» – Александр, а вот открытки и «письма об искусстве» доходят.

Откликнулись многие и на призыв крестника живописца Мартина Мельникова поздравить Алеся Пушкина с днем рождения, отправив заказные письма и телеграммы. Писать художнику можно по адресу:

Александр Николаевич Пушкин, Следственная тюрьма № 8. 222163, г. Жодино, ул. Советская, 22А