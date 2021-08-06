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За серию поджогов авто и дома житель Зельвы получил 7 лет колонии

06.08.2021 12:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Зельвенского района вынес приговор по уголовному делу о покушении на умышленное уничтожение имущества, совершенном общеопасным способом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Один из автомобилей мужчина поджег в апреле этого года из-за конфликта с его владельцем. Позже выяснилось, что это не единственный его подобный проступок. В 2011 он также поджигал машину жителя Зельвы, а в 2016 году он поджег дом матери начальника, потому что был недоволен поведением руководителя.

Мужчина вину признал в полном объеме. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Мужчина вину признал в полном объеме. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.
 
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