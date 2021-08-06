ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Светлогорском районе легковушка повисла на краю обрыва

06.08.2021 12:27 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели помогли отбуксировать автомобиль, повисший на краю обрыва в Светлогорском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Вечером 5 августа спасателям поступил звонок с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что находится в автомобиле, который свисает над обрывом реки Березина около деревни Якимова Слобода.

Прибывшие к месту вызова спасатели увидели, что Reno Megan свисает с обрыва реки. Как выяснилось, водитель 1972 года рождения при движении задним ходом не увидел обрыв, в результате чего автомобиль повис на краю.

Спасатели оттянули автомобиль с края обрыва. Легковушка с мужчиной в салоне была отбуксирована на безопасное расстояние. Водитель не пострадал.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасатели оттянули автомобиль с края обрыва. Легковушка с мужчиной в салоне была отбуксирована на безопасное расстояние. Водитель не пострадал.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я веру: мастацтва змяняе свет!  Сціплымі высілкамі і я далучаюся»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by