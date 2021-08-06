В Светлогорском районе легковушка повисла на краю обрыва

Источник материала: БелТА

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели помогли отбуксировать автомобиль, повисший на краю обрыва в Светлогорском районе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Вечером 5 августа спасателям поступил звонок с просьбой о помощи. Мужчина сообщил, что находится в автомобиле, который свисает над обрывом реки Березина около деревни Якимова Слобода.

Прибывшие к месту вызова спасатели увидели, что Reno Megan свисает с обрыва реки. Как выяснилось, водитель 1972 года рождения при движении задним ходом не увидел обрыв, в результате чего автомобиль повис на краю.

Спасатели оттянули автомобиль с края обрыва. Легковушка с мужчиной в салоне была отбуксирована на безопасное расстояние. Водитель не пострадал.-0-