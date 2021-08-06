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В Речице напарники похитили с предприятия 24 т дизтоплива

06.08.2021 12:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице водитель предприятия и его знакомый подозреваются в хищении 24 т дизельного топлива, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД облисполкома.

Преступную схему раскрыли оперативники районного ОБЭП. В поле зрения правоохранителей попали 43-летний водитель организации, из которой похитили топливо, и его 38-летний знакомый - индивидуальный предприниматель в сфере пассажирских перевозок. "Имея в служебном пользовании топливную карту, фигурант продумал схему списания горючего по рабочим листам в виде сырья для функционирования мобильных электростанций на различных объектах своей организации. "Списанное" таким образом топливо уходило на продажу знакомому. Тот заправлял свои маршрутные такси, личные автомобили, а также запасал горючее в канистры. С "хозяином" карты впоследствии рассчитывался наличными", - рассказали в УВД.

Оперативники установили факты неправомерного присвоения топлива с января 2020 по май 2021 года. Всего похищено более 24 т на сумму свыше Br43 тыс.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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Оперативники установили факты неправомерного присвоения топлива с января 2020 по май 2021 года.
 
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