В Жлобинском районе нетрезвый бесправник врезался в дерево

Источник материала: БелТА

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе бесправник врезался в дерево, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 5 августа. Примерно в 20.15 44-летний водитель на ВАЗ 2109 ехал по автодороге Н4359 "Казимировская Слободка - Чертеж", не справился с управлением авто, съехал на левую обочину, где врезался в дерево.

Водителя госпитализировали в травматологическое отделение Жлобинской ЦРБ.





Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Как уточнили в УГАИ, мужчина ранее был лишен права управления и, по предварительной информации, во время ДТП был нетрезв.

В областной Госавтоинспекции напомнили о строгом запрете на управление транспортными средствами в нетрезвом виде, а также без права управления. "Позволяя себе такую вольность, вы становитесь потенциально опасными и ставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других, ни в чем невиновных людей. Подходите ответственно к соблюдению ПДД и не подвергайте себя лишний раз опасности", - порекомендовали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.-0-