ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Жлобинском районе нетрезвый бесправник врезался в дерево

06.08.2021 12:27 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе бесправник врезался в дерево, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 5 августа. Примерно в 20.15 44-летний водитель на ВАЗ 2109 ехал по автодороге Н4359 "Казимировская Слободка - Чертеж", не справился с управлением авто, съехал на левую обочину, где врезался в дерево.

Водителя госпитализировали в травматологическое отделение Жлобинской ЦРБ.

В Жлобинском районе нетрезвый бесправник врезался в дерево
Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Как уточнили в УГАИ, мужчина ранее был лишен права управления и, по предварительной информации, во время ДТП был нетрезв.

В областной Госавтоинспекции напомнили о строгом запрете на управление транспортными средствами в нетрезвом виде, а также без права управления. "Позволяя себе такую вольность, вы становитесь потенциально опасными и ставите под угрозу не только свою жизнь, но и жизнь других, ни в чем невиновных людей. Подходите ответственно к соблюдению ПДД и не подвергайте себя лишний раз опасности", - порекомендовали в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водителя госпитализировали в травматологическое отделение Жлобинской ЦРБ. Как уточнили в УГАИ, мужчина ранее был лишен права управления и, по предварительной...
 
Новости дня
Новости разные
 
Усміхніцеся. «Цяжкавата ў іх, канешне, з PR»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by