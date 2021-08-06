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В Минске за насилие в отношении сотрудника милиции возбуждено уголовное дело

06.08.2021 12:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За насилие в отношении сотрудника милиции возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел утром 2 августа. Во время несения службы по охране общественного порядка патрульный наряд обратил внимание на 41-летнего мужчину, который распивал алкогольные напитки на скамейке по улице Жилуновича. На требование сотрудника милиции прекратить противоправные действия минчанин ответил отказом и продолжил употреблять алкоголь. При задержании нарушитель и его 38-летняя сожительница оказали неповиновение сотруднику милиции. Женщина нанесла удар по лицу правоохранителю.

По заключению медицинского освидетельствования, степень опьянения мужчины составила 2,9 промилле, женщины - 1,9.

Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ранее они уже не раз привлекались к уголовной ответственности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ранее они уже не раз...
 
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