ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Год назад в Беларуси появились «диджеи перемен»

06.08.2021 12:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Год назад в Беларуси появились «диджеи перемен»
Фото: nn.by
Звукорежиссеры Владислав Соколовский и Кирилл Галанов на официальном концерте в Киевском сквере в Минске 6 августа 2020 года включили для людей песню «Перемен» Виктора Цоя.

Их поступок сорвал овации тысяч белорусов, пришедших поддержать Светлану Тихановскую, хотя это и пришлось делать на Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования, а не в рамках официального агитационного митинга, который власти в последний момент не дали провести Объединенному штабу.


За трек Цоя ребята получили 10 суток ареста, а впоследствии были вынуждены уехать из страны. Но для белорусов они стали и остаются символами перемен.

В их честь неоднократно появлялись муралы, а минский двор на Сморговском тракте — Червякова, где граффити с ними зарисовывали и восстанавливали более десяти раз, получил народное название «Площадь перемен».
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Их поступок сорвал овации тысяч белорусов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сёньня на Падляшшы пачынаецца Фэстываль абуджаных «Тутака»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by