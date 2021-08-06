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Год назад в Беларуси появились «диджеи перемен»
Источник материала: UDF
Фото: nn.by
Их поступок сорвал овации тысяч белорусов, пришедших поддержать Светлану Тихановскую, хотя это и пришлось делать на Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования, а не в рамках официального агитационного митинга, который власти в последний момент не дали провести Объединенному штабу.
За трек Цоя ребята получили 10 суток ареста, а впоследствии были вынуждены уехать из страны. Но для белорусов они стали и остаются символами перемен.
В их честь неоднократно появлялись муралы, а минский двор на Сморговском тракте — Червякова, где граффити с ними зарисовывали и восстанавливали более десяти раз, получил народное название «Площадь перемен».
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Их поступок сорвал овации тысяч белорусов.
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