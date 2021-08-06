Источник материала: UDF



Фото: nn.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Год назад в Беларуси появились «диджеи перемен» Их поступок сорвал овации тысяч белорусов.

Их поступок сорвал овации тысяч белорусов, пришедших поддержать, хотя это и пришлось делать на Дне открытых дверей учреждений дополнительного образования, а не в рамках официального агитационного митинга, который власти в последний момент не дали провести Объединенному штабу.За трек Цоя ребята получили 10 суток ареста, а впоследствии были вынуждены уехать из страны. Но для белорусов они стали и остаются символами перемен.В их честь неоднократно появлялись муралы, а минский двор на Сморговском тракте — Червякова, где граффити с ними зарисовывали и восстанавливали более десяти раз, получил народное название «Площадь перемен».