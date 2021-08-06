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В ДТП под Оршей пострадало четверо детей — они в больнице

06.08.2021 12:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало восемь человек случилось сегодня ночью недалеко от деревни Хлусово.

 

В ДТП под Оршей пострадало четверо детей — они в больнице
Фото ГАИ Витебской области
По информации региональной ГАИ, на 155-м километре трассы М-8 35-летний водитель на микроавтобусе «Ивеко», двигаясь со стороны Витебска в направлении Орши врезался в припаркованный по техническим причинам трактор с прицепом.

В МЧС сообщили, среди пострадавших четверо детей. Водитель и все пассажиры с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

 

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Теги: Витебск
 
 
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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадало восемь человек случилось сегодня ночью недалеко от деревни Хлусово.  
 
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