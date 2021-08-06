Нацбанк отчитался о росте в июле золотовалютных резервов

Международные резервные активы Беларуси на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, составили 7 млрд 442,4 млн долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Национального банка.





За июль 2021 года золотовалютные резервы выросли на 33 млн долларов (на 0,4%) после снижения в июне на 353,7 млн долларов (на 4,6%).

«Рост уровня золотовалютных резервов в июле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», поступлением иностранной валюты в бюджет, а также увеличением стоимости монетарного золота», — пояснили в банке.

В июле 2021 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте примерно на 427 млн долларов, отметила пресс-служба.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее 6 млрд долларов.

При этом председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на пресс-конференции 15 апреля предположил, что резервы Беларуси к концу года составят «более 6 млрд долларов» и будут покрывать примерно два месяца импорта товаров и услуг.

За 2020 год золотовалютные резервы Беларуси значительно сократились — на 1,9 млрд долларов, или на 20,5% (на начало 2020-го составляли 9,4 млрд долларов).