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На «Большой разговор с Президентом» подано около тысячи заявок
Источник материала: ОНТ
Практически тысяча желающих! Приём заявок на «Большой разговор с Президентом» закрыт.
Теперь оргкомитет выберет около 300 участников открытого разговора. Заявки подали журналисты, медийщики и частные лица. Также ко встрече присоединятся эксперты. «Большой разговор с Президентом» пройдет 9 августа во Дворце Независимости. Прямая трансляция – на главных телеканалах страны.
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Практически тысяча желающих! Приём заявок на «Большой разговор с Президентом» закрыт. Теперь оргкомитет выберет около 300 участников открытого разговора. Заявки...
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