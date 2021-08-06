На «Большой разговор с Президентом» подано около тысячи заявок

Источник материала: ОНТ

Практически тысяча желающих! Приём заявок на «Большой разговор с Президентом» закрыт.

Теперь оргкомитет выберет около 300 участников открытого разговора. Заявки подали журналисты, медийщики и частные лица. Также ко встрече присоединятся эксперты. «Большой разговор с Президентом» пройдет 9 августа во Дворце Независимости. Прямая трансляция – на главных телеканалах страны.

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