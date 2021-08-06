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Во Франции и Австралии граждане протестуют против новых антиковидых ограничений и обязательной вакцинации

06.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции и Австралии граждане протестуют против новых антиковидых ограничений и обязательной вакцинации

Во Франции и Австралии полиция применила силу против протестующих, которые вышли отстаивать свои права на труд и свободное перемещение.  

В Париже и других французских городах очередную волну протестов вызвало принятие закона о ковид-паспортах. Его накануне одобрил высший суд страны. Законопроект вступит в силу с понедельника. Попасть в рестораны, торговые центры и на спортивные объекты можно только с «паспортами здоровья», а госслужащие обязаны сделать прививки до середины сентября. Противники действующего президента Франции Макрона обвиняют его в осквернении свобод и дискриминации непривитых. На акциях протеста полиция действовала жестко. После столкновений десятки человек находятся в больницах. 

В Австралии жители крупнейших городов недовольны ужесточением антиковидных мер. На них власти пошли после резкого роста заболевших штаммом «Дельта». Впрочем, по мнению местных жителей, всё это не привело к улучшению обстановки, а значит соблюдать строгий карантин бессмысленно. Протестующие требуют отставки правительства и отмены всех ограничений. 

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Во Франции и Австралии полиция применила силу против протестующих, которые вышли отстаивать свои права на труд и свободное перемещение.   В Париже и других...
 
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