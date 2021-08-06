Белорусские гребцы вышли в полуфиналы сразу в трех видах программы Олимпиады

Источник материала: ОНТ

Продолжают выступление на Олимпиаде белорусские гребцы. Наши спортсмены вышли в полуфиналы сразу в трех видах программы.

Экипаж мужской байдарки-четвёрки – Никита Бориков, Владислав Литвинов, Илья Федоренко, Дмитрий Натынчик финишировал вторым в четвертьфинале заезда на 500 метров.

На этой же дистанции у женщин – Ольга Худенко, Марина Литвинчук, Маргарита Махнева и Надежда Попок заняли первое место в одной четвёртой. Вышли в полуфинал Надежда Макарченко и Дарина Пикулева в каноэ-двойке. Они показали третий результат в своём заезде. Полуфиналы, а затем и розыгрыш медалей у гребцов состоятся завтра.

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