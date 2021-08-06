Крупное ДТП с туристами в Турции: 9 человек погибли, 30 ранены

Источник материала: ОНТ

Очередное крупное ДТП в Турции, которое привело к гибели туристов. Авария случилась на западе страны.

Как и несколько дней назад, туристический автобус столкнулся с грузовиком. Только на этот раз количество жертв больше – 9 человек погибли, более 30 получили ранения. О гражданстве пострадавших пассажиров и о причинах ДТП пока не сообщается.

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