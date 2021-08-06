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Лукашенко: лето было во всех отношениях горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня заявил на совещании в Гродненском облисполкоме, что несмотря на то, что лето было горячим во всех отношениях, никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат,
Глава государства подчеркнул – совещание посвящено негативным явлениям в регионе и стране в целом.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: лето было во всех отношениях горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат
Александр Лукашенко сегодня заявил на совещании в Гродненском облисполкоме, что несмотря на то, что лето было горячим во всех отношениях, никто не снимал главную...
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