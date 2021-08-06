Лукашенко: лето было во всех отношениях горячим, но никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня заявил на совещании в Гродненском облисполкоме, что несмотря на то, что лето было горячим во всех отношениях, никто не снимал главную обязанность - работать и давать результат, передает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул – совещание посвящено негативным явлениям в регионе и стране в целом.

Фото: БЕЛТА

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