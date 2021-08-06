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Назван простой метод, который поможет решить проблемы со сном. 10-3-2-1 – слышали о таком?

06.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назван простой метод, который поможет решить проблемы со сном. 10-3-2-1 – слышали о таком?

Врач Каран Радж в TikTok рассказал о методе «10-3-2-1», который поможет быстро уснуть, пишет РИА «Новости».

За 10 ч до сна медик советует отказаться от напитков с кофеином. Именно столько времени, по его словам, нужно, чтобы вывести вещество из организма и устранить его стимулирующий эффект.

Кроме того, специалист рекомендует за несколько часов до сна отказаться от алкоголя – его действие мешает фазе быстрого сна.

За 1 ч до сна Радж призывает перестать пользоваться гаджетами – выработке мелатонина, который контролирует цикл сна и бодрствования, мешает синий свет дисплеев.

Фото: Pixabay.com


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Врач Каран Радж в TikTok рассказал о методе «10-3-2-1», который поможет быстро уснуть, пишет РИА «Новости». За 10 ч до сна медик советует отказаться от напитков с кофеином....
 
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