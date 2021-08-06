Кот спрятался за шваброй и думал, что его не найдут. Только посмотрите на это – даже стоял на двух лапах! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кот Лиам уверен, что спрятался за шваброй. Странно только, почему хозяйка так быстро его нашла?





Пользователей Сети развеселил пушистый любитель пряток: «Ахах, если я вас не вижу, значит, вы меня тоже не видите», «Ой, где же кот? В упор не вижу», «Самое главное, чтобы взгляды не встретились, а остальное — ерунда», «Он просто рабочий инвентарь охраняет», «Ну почему коты такие чудики?», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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