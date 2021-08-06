ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кот спрятался за шваброй и думал, что его не найдут. Только посмотрите на это – даже стоял на двух лапах! (ВИДЕО)

06.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кот спрятался за шваброй и думал, что его не найдут. Только посмотрите на это – даже стоял на двух лапах! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике кот Лиам уверен, что спрятался за шваброй. Странно только, почему хозяйка так быстро его нашла?


Пользователей Сети развеселил пушистый любитель пряток: «Ахах, если я вас не вижу, значит, вы меня тоже не видите», «Ой, где же кот? В упор не вижу», «Самое главное, чтобы взгляды не встретились, а остальное — ерунда», «Он просто рабочий инвентарь охраняет», «Ну почему коты такие чудики?», – писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот Лиам уверен, что спрятался за шваброй. Странно только, почему хозяйка так быстро его нашла? Пользователей Сети...
 
Новости дня
Новости разные
 
Поротников: «Лукашенко вынуждают идти на изменения обстоятельства, которые от него не зависят»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by