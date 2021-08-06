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Кот спрятался за шваброй и думал, что его не найдут. Только посмотрите на это – даже стоял на двух лапах! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике кот Лиам уверен, что спрятался за шваброй. Странно только, почему хозяйка так быстро его нашла?
Пользователей Сети развеселил пушистый любитель пряток: «Ахах, если я вас не вижу, значит, вы меня тоже не видите», «Ой, где же кот? В упор не вижу», «Самое главное, чтобы взгляды не встретились, а остальное — ерунда», «Он просто рабочий инвентарь охраняет», «Ну почему коты такие чудики?», – писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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Кот спрятался за шваброй и думал, что его не найдут. Только посмотрите на это – даже стоял на двух лапах! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот Лиам уверен, что спрятался за шваброй. Странно только, почему хозяйка так быстро его нашла? Пользователей Сети...
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