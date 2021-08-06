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Лионель Месси покинул «Барселону»

06.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лионель Месси покинул «Барселону»

Сенсационная новость пришла из Испании. Один из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола, аргентинский нападающий Лионель Месси покидает «Барселону».

Продлить контракт невозможно из-за экономических и структурных препятствий, которые связаны с нормами испанской лиги. Месси защищал цвета «Барселоны» на протяжение всей своей профессиональной карьеры. В составе каталонцев он четырежды становился победителем Лиги чемпионов, десять раз выигрывал чемпионат Испании, неоднократно побеждал в кубковых турнирах. На его счету – 709 забитых мячей. Шесть раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча» – звания лучшего игрока сезона. Где продолжит карьеру 34-хлетний футболист пока не сообщается.

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Теги: Новости
 
 
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Сенсационная новость пришла из Испании. Один из самых выдающихся игроков в истории мирового футбола, аргентинский нападающий Лионель Месси покидает «Барселону»....
 
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