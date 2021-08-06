Телеканал CNN выпустил фейк о якобы «тюрьме для белорусских диссидентов». Вот, что там на самом деле

Источник материала: ОНТ

На этот раз во лжи по отношению к нашей стране отметился американский телеканал CNN. На основании пары фото и догадок заокеанские коллеги попытались сделать якобы сенсацию и предложили своим зрителям настоящий фейк.

Этот материал о посёлке Новоколосово в Столбцовском районе. На этих кадрах – военный объект. Но автор материала – некто Ник Пэтон Уэлш называет эту территорию внимание «возможной тюрьмой для белорусских диссидентов». И ещё подчеркивает, что именно CNN удалось обнаружить это учреждение. Репортаж начинается словами «три слоя электрического забора, военная охрана и въезд запрещён». Ник Пэтон Уэлш писал это, находясь в Вильнюсе, опираясь на рассказы Франака Вечерко, одного из беглых из свиты Тихановской, и еще неизвестных лиц, поэтому и получилось, что подставил авторитетное издание, на которое работает, предложив враньё уровня дворовых сплетен. Вот это место. Поможем американскому телеканалу получить свежие кадры. Да, это режимный объект. Военный арсенал – по сути один из складов вооружений белорусской армии. Вот его начальник.

Александр Бабенко, начальник 25-го арсенала: «Здесь хранятся образцы радиотехнических войск, ПВО, ЗРВ. Система охраны у нас современная, камеры по периметру, которые выведены на пульт. Периметр освещается. На заборе есть предупреждающие таблицы. В основном на арсенале служат офицеры и прапорщики, гражданский персонал. У нас только контрактники».

Дмитрий Шинков: «Естественно, все прекрасно знают этот арсенал, в основном и пожилые, и молодежь выросли в военном городке, который здесь раньше был. А так, в основном все жители, дети военных, персонала, которые работали на эту часть, потому что она здесь градообразующая. И Столбцы, и Дзержинск ездят на работу к нам».

Автор лжи про бывший военный городок в Беларуси даже не был. Так бы его могла смутить хотя бы табличка на КПП воинской части. А вот кадры изнутри. Конечно, было бы неплохо, если бы уважаемый CNN сделал дополнение своему репортажу, показав правду и объяснив, что автора просто ввели в заблуждение.

Подписывайтесь на нас в Telegram