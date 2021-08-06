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В Индии увеличивается количество жертв от ливней и оползней

06.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Индии увеличивается количество жертв от ливней и оползней

Многочисленные жертвы и в Индии. Из-за ливней и сброса воды из водохранилищ в Индии погибли 23 человека. 

Восточный штат Западная Бенгалия накрыли наводнения. Местные власти заявили, что ситуация в трех округах и еще в четырех регионах остается критической. Населению оказывается срочная помощь. В районах бедствия сейчас работают подразделения сухопутных сил и военная авиация. Реки вышли из берегов и затопили множество деревень и тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий! Муссонные ливни, наводнения и оползни – и на западе страны, а также в столице Индии. Там разрушены здания, погибли около 200 человек. Такие сильные дожди в западной части страны впервые за 40 лет! 

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Многочисленные жертвы и в Индии. Из-за ливней и сброса воды из водохранилищ в Индии погибли 23 человека.  Восточный штат Западная Бенгалия накрыли наводнения....
 
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